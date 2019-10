Hailey Bieber responde sobre indirecta hacia Selena Gomez por su nuevo tema

Estados Unidos.- La modelo, Hailey Bieber, a través de un comentario en Instagram dio una respuesta sobre las acusaciones en su contra por supuestamente haber mandado una fuerte indirecta en contra de Selena Gomez minutos después de que estrenará su nuevo tema, Lose You To Love Me.

La modelo ha sido fuertemente atacada mediante Twitter e Instagram después de que se señalará que ella y su esposo, Justin Bieber, lanzaran indirectas ante la canción más reciente de la exestrella Disney.

No estoy tratando de comenzar ningún drama y nunca he hablado sobre Hailey Baldwin antes de tener sentimientos neutrales por ella primero, nunca he creído las cosas que Selenators dice sobre ella hasta ahora, quiero decir que no es una coincidencia publicar esta historia justo después de que se caiga la canción", mencionó un usuario de Twitter.

Estás acusaciones fueron aclaradas por Hailey através de un comentario por Instagram, mismo que ya ha sido eliminado, en el que niega haber compartido esa canción como una indirecta hacá Selena.

Por favor, deja de decir tonterías ... no hay "respuesta". Esto es BS completo", escribió Hailey.