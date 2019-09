¿Halle Bailey la razón? Harry Styles dice por qué rechazó ser el 'Príncipe Eric'

Estados Unidos.- El cantante, Harry Styles, reveló en una entrevista para la revista Face el motivo por el cual decidió rechazar el interpretar al 'Príncipe Eric' en el live action de La Sirenita, la cual será protagonizada por Halle Bailey.

Recordemos que la integrante de Chloe x Halle, el grupo que formó con su hermana,recibió múltiples críticas y fue blanco de memes cuando se reveló que ella sería 'Ariel', a los cuales respondió.

Quiero publicar mi música y concentrarme en eso durante una temporada. Pero todo el equipo involucrado en el proyecto era increíble, y estoy seguro de que será una película maravillosa. No me cabe duda de que disfrutaré mucho viéndola", reveló.

De igual manera comentó como tomó la noticia de que Austin Butler sería quien interpretaría a Elvis Presly , en la en la biopic que prepara el cineasta, Baz Luhrmann.

Y con Elvis... Él era uno de mis grandes íconos cuando era pequeño. Había cierta cualidad sagrada en torno a su persona, era casi como si no quisiera tocarlo. Cuando empecé a investigar su vida, me quedé algo decepcionado. Siempre pienso que, si no soy la persona adecuada para algo, entonces lo mejor que puede suceder es que no lo haga, no sé si me explico", señaló.