Harry Styles prefirió comer semen de pescado a revelar su secreto

California, EU. - La expareja Kendall Jenner y Harry Styles participaron en un juego llamado Spill Your Guts en Late Late Show donde debían responder preguntas incómodas o comer algo fuera de lo normal.

Kendall fue la primera en iniciar y la pregunta fue que admitiera cuál de sus hermanos es el peor papá, Jenner admitió que todos son maravillosos. Pero en algunas preguntas si prefirió tomar alguno de los alimentos asquerosos.

En el turno de Harry Styles fue si había visto algún episodio de Keeping Up With The Kardashians a lo que contestó con sarcasmo "sí, aquel en el que comen ensalada en la cocina y todas gritan", Kendall lo tomó como que Harry no se pierde ningún episodio.

La pregunta incómoda que recibió Styles fue: ¿Qué canciones son sobre mí en tu nuevo álbum?a lo que el cantante sin pensarlo comió esperma de pescado para evitar contestar la pregunta.