Harry Styles se lanza a auto por huir de asaltantes con armas: "Solo corrí"

Reino Unido.- El famoso cantante, Harry Styles, relató lo aterrado que se sintió durante el asalto que sufrió por un grupo de jóvenes armados con cuchillos el pasado 14 de febrero, de quienes pudo escapar al lanzarse hacia un auto en la carretera.

Harry el día de San Valentín al dirigirse a pie a la casa de un amigo fue abordado por un joven que le preguntó si tenía hierba o si quería consumirla, cuando el exOne Direction respondió que no a ambas le pidieron dinero, mismo que se los dió sin oponer resistencia, pero al pedirle su celular sintió que era demasiado y se rehusó.

Simplemente dije: 'Lo siento amigo, no puedo. No puedo desbloquear mi teléfono', y el tipo dice 'tienes 10 segundos' y comienza a contarlos y yo digo 'mier... ¿Voy a desbloquear mi teléfono? ¿Voy a darle mi teléfono?', así que trato de darle mi teléfono y él dice, 'no, necesitas desbloquearlo'. Yo estaba como: 'no puedo', y hay un pequeño estanque detrás de ellos y pensé en tirarlo al estanque y sé que ninguno de nosotros puede tenerlo. Entonces pensé que no quería molestarlo", relató el cantante.

En ese momento observó que pasaba un coche, así que comenzó a correr hacia el para que se detuviera y lo ayudara, al no pararse ese o los otros dos que venían a lo lejos, decidió regresar al pueblo en el que tiene su hogar corriendo a toda prisa tratando de no ser alcanzado.

Entonces vinieron dos autos y sentí la oportunidad de correr y correr ... y solo corrí hacia la carretera e intenté detener un auto y obviamente un loco corre hacia la carretera, no pondrán los seguros de su auto para que no me dejen entrar, y trato de conseguir otro auto, no me dejan entrar. Luego me volví y corrí de regreso hacia la pequeña área del pueblo donde vivo", explicó Harry.