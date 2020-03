Harry, aterrado ante posible contiago de coronavirus en Reina Isabel II y Carlos

Ottawa, Canadá.- Fuentes cercanas de los duques de Sussex han asegurado a Daily Mail que el Príncipe Harry ha confesado sentir "terror" ante un posible contagio de coronavirus en su abuela, la Reina Isabel II, y su padre, el Príncipe Carlos, confesándole a su esposa, Meghan Markle, que se siente "impotente" al no poder hacer nada.

La fuente señaló que el duque de Sussex ha expresado sentirse feliz y aliviado por haber visto a la monarca y al futuro rey del Reino Unido, antes que la situación por el Covid-19 empeorara tanto, pero eso no ha cesado su preocupación a sus amados familiares ya que por su edad corren mayor peligro.

Ellos mismos han tomado sus propias precauciones pues además de la higiene han restringido el acceso a ellos y a su primogénito, el Príncipe Archie.

Pero la pareja parece que no quieren pasar la cuarentena en inactividad pues buscan la manera de ayudar aún en aislamiento, ya que sienten que esta situación afecta a la salud mental y es su "deber" tratar de ayudar para mantener una estabilidad en ese punto.

Meghan dijo que solo porque se están aislando, no significa que no puedan ayudar. No se quedan sentados en casa sin hacer nada. Meghan le dijo a su círculo íntimo que lo que está sucediendo en el mundo en este momento es una crisis de salud mental".