Harry pierde batalla legal contra medio británico; los demandó por difamación

Ottawa, Canadá.- Recientemente la Organización de Estándares de la Prensa Independiente (Ipso por sus siglas en inglés), emitió un falló en contra de Harry Mountbatten-Windsor, quién interpusó una queja legal por una supuesta difamación en su contra por parte del medio británico Mail On Sunday.

El 22 de abril del 2019 el duque de Sussex compartió a través de su cuenta de Instagram, Sussex Royal, varias imágenes de animales africanos para celebrar el Día de la Tierra, lo que el Mail on Sunday título poco después como: "Drogado y atado ... lo que Harry no le dijo sobre esas impresionantes fotos de vida silvestre", en donde detallaron que para traslador a los animales salvajes de África se usaron potentes sedantes para tranquilizarlos y los ataron para moverlos, algo que Harry habría evitado decir deliberadamente y ocultar en sus fotos para no recibir críticas.

Las imágenes de la vida silvestre no cuentan la historia completa, Harry ha evitado notablemente explicar las circunstancias en que se tomaron las imágenes", citaba el medio.

Fotos que Harry compartió

Tras esta queja ante la asociación, se deliberó por casi un año en el que se tomarón testimonios de ambas partes, en las cuales el hijo menor de Lady Di señaló que los recortes fueron por las supuestas políticas del marcó que posee Instagram.

No había engañado al público al no explicar las circunstancias en las que se había tomado la fotografía del elefante, el artículo era inexacto al afirmar que había tratado de engañar al público deliberadamente al publicar una versión editada de la fotografía", aseguró Harry.

Ante estos alegatos el medio británico señaló que eran una suguerencia y no un requisito, por lo que su excusa no era válida.

La preferencia del demandante de tener un borde alrededor de sus fotos fue una elección de presentación y no un requisito de formato; sugerir lo contrario es falso", dijo Mail on Sunday.

Al final Ipso concordó que la queja del exroyal no procedería ya que realmente recortó partes de las imágenes que mostraban las cadenas y sí omitió el hecho que habían sido tranquilizados con drogas.

La fotografía del elefante se había recortado para editar la pata atada del animal; la publicación había demostrado que la fotografía podría haber sido editada de manera diferente y el demandante aceptó que el álbum podría haber sido cargado en un lugar diferente formato que habría hecho innecesaria la edición de la fotografía", concluyó Ipso.