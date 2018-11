"Hay algo de dolor en eso": Actor habla de filmar 'Star Wars' sin Carrie Fisher

Estados Unidos.- Una pregunta recurrente en los fans de la saga Star Wars, cuestionamiento que no se escapa de la nostalgia, es cómo se logrará rendir un merecido homenaje a la actriz Carrie Fisher, intérprete de la 'Princesa Leia', en el Episodio IX de la historia.

Como es conocido, el cineasta J.J. Abrams reveló hace algunos meses que la actriz, quien falleció hace casi dos años, aparecerá brevemente en la próxima entrega de las cintas, esto a través de escenas inéditas tomadas de Star Wars: The Force Awakens y de Star Wars: The Last Jedi.

En medio de la duda y expectativa sobre cómo regresará altiva la general, el actor Oscar Isaac ha revelado cómo es grabar la historia del Episodio IX sin Carrie Fisher y con la certeza de que Leia Organa tendrá breves pero trascendentales apariciones en esta parte de la saga que se estrenará el próximo año.

De acuerdo con lo expresado por Oscar Isaac a The Daily Beast, lo que la producción prepara es un homenaje "apropiado" para la 'Princesa Leia' y un tributo al gran sentido del humor de Fisher.

Es extraño estar en el set y estar hablando de 'Leia' mientras Carrie no se encuentra alrededor. Definitivamente hay algo de dolor en eso. Hay una soltura y energía en la forma en que estamos filmando esto que se siente muy diferente", comentó Oscar, encargado de dar vida a 'Poe Dameron'.

Ha sido realmente muy divertido estar de regreso con J.J. Abrams, con todos nosotros trabajando de una manera muy cercana. Puesto que todo se siente más relajado y la gente no se lo toma tan en serio, sino que se divierte mucho. Creo que esa energía se traducirá en una gran película", agregó el actor.

De esta forma, Oscar Isaac ha puesto sobre la mesa las infinitas posibilidades en que Carrie Fisher puede ser honrada en Star Wars: Episodio IX, una cinta que llegará a los cines en diciembre de 2019 y que se convertirá en un escenario más del personaje que, en palabras de Oscar, la actriz "creó de una forma hermosa".