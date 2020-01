"Hay almas cab...": Bárbara de Regil recuerda infidelidad del padre de su hija

Ciudad de México.- Bárbara de Regil habló de la infidelidad del padre de su hija con su mejor amiga, donde expresó: "Uno siempre tiene que volver a creer en la vida. Si alguien te decepciona fue esa persona, no el mundo".

Tienes que volver a enamorarte y déjate ir, amar con toda tu alma y si te pone el cuerno o si te dejan ya sufres en su momento", agregó la actriz.

La actriz analizó las razones por las que su amiga la traicionó con su pareja de aquel entonces: "Hay almas buenas o almas cab..., y a mí me tocó una amiga que no era amiga, que era una mujer que no pensó".

Cuando no piensas en las consecuencias es cuando agredes, cuando buleas, no te importa, a veces la gente critica por redes y no piensa lo que puede ocasionarle a esa persona, una vez que piensas en las consecuencias te frenas", agregó.

Al ser cuestionada sobre si a su hija le hace falta su padre biológico, Bárbara dijo que Mar Alexa "está con los pies en la tierra", además indico que Fernando Schoenwald (su esposo) es un "papá maravilloso".