"Hay que rezar": Pedrito Sola revela el origen de la epidemia de coronavirus

Ciudad de México.- El conductor y ahora youtuber, Pedro Sola, hizo un llamado a toda la ciudadanía para rezar por la epidemia del coronavirus.

Fue a través de su canal de YouTube, que el 'Tío Pedrito' reflexionó sobre la nueva enfermedad que está azotando al mundo entero, la cual ha cobrado la vida de 492 personas y ha infectado a otras 24 mil 367.

El presentador de Ventaneando señaló que desconoce si el coronavirus es producto de una estrategia del Gobierno para diezmar a la población.

Teorías de conspiración de que los chinos están diciendo que desarrollaron esta enfermedad para diezmar a la población, no lo sé, puede ser", dijo Sola.

El querido conductor dijo que no sabía si se debía creer en este tipo de conspiraciones, aún más al saber que los chinos comen hasta cucarachas, y el coronavirus ocurre en mercados donde hay de todo.

En México no se ha determinado que hay un caso, y mientras no haya cura, tendrá que ser como la influenza, aunque parece que este es peor. ¿Qué vamos a hacer? Rezar para que no nos pegue", manifestó.