"Hay que saber cuándo abrir la boca": Daniela Castro 'estalla' contra reportera

Ciudad de México.- A pesar de que Daniela Castro trató de mostrarse lo más cordial posible luego de haber enfrentado un juicio legal en Estados Unidos por supuesto robo a una tienda departamental, la actriz no pudo ocultar su molestia contra la reportera María Luisa Valdés Doria.

Luego de varios meses, la actriz fue declarada libre de todo cargo, pues la Fiscalía del condado de Bexar retiró todos los cargos por determinar que no existían suficientes evidencias ni tampoco formas de comprobar que Castro tenía la intención de cometer robo en la tienda.

Durante un evento en la Ciudad de México donde el comunicador Edén Dorantes entrevistaba a Castro, Valdés Doria decidió incorporarse a la charla, provocando la incomodidad de la actriz mexicana.

A pesar de que en un inicio Daniela la miró con una sonrisa y le contestó con un “bien” a la pregunta de cómo se encontraba, la artista aprovechó el momento en que Dorantes la cuestionó por los momentos difíciles que ha vivido, para responder:

Son experiencias de vida, que por algo hay que pasarlas, y yo agradezco haberlas pasado, aunque mucha gente como tú (refiriéndose a María Luisa), me criticaste y bueno, en fin, pero salí avante de mi resolución, y lo que viene ya les contaré”.

A pesar de que la periodista intentó calmar la situación y le hizo hincapié en que ella nunca la juzgó, inclusive le mencionó que estaba grabado lo que dijo, Castro replicó:

yo también (lo tengo grabado), pero no hay problema Maguicha, creo que me conoces desde hace muchísimos años como para haber hablado como hablaste de mí, pero no hay problema corazón”.