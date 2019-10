"He llorado más que la lluvia": Demián Bichir recuerda a su difunta esposa

Ciudad de México.- Demián Bichir, a siete meses de la pérdida de su esposa Stefanie Sherk, envió un cálido mensaje a través de sus redes sociales.

En cada hora de este amanecer eterno, he sentido tu mano sosteniendo la mía, he visto tus brazos extendidos extendiéndose para sostener mi cara exhausta en tus manos curativas. En mis momentos más solitarios, donde ningún sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo guiando los míos”.