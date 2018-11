"He pasado por lo peor": Amanda Bynes reaparece y habla de su polémico pasado

Estados Unidos.- Comedias, películas musicales, programas infantiles y proyectos animados para los que prestó su voz conforman la carrera artística de Amanda Bynes, una trayectoria que se vio interrumpida por polémicas, escándalos y un repentino retiro anunciado a través de Twitter.

Hace casi una década, el nombre de Amanda comenzó a sonar en controversias por escandalosas publicaciones de redes sociales, en titulares sobre abuso de drogas y, después de tantos problemas, en listas sobre los artistas a los cuales la fama había consumido hasta convertirlos en algo muy lejano a lo que eran en sus tiempos de gloria.

Pero el tiempo ha pasado y Amanda Bynes ha decidido regresar para detenerse ante los reflectores y hablar, por más doloroso que sea, de su polémico pasado y del mundo de oscuridad en el que vivió debido a su adicción a las drogas.

La actriz Amanda Bynes ofreció una entrevista exclusiva a Paper Magazine, donde confesó que consumió marihuana por primera vez a la edad de 16 años, que su peor enemigo en el tema de sus adicciones fue el Adderall y que todas las actitudes y otras conflictivas situaciones por las que pasó derivaron del abuso de drogas.

Me metí realmente en el uso de drogas... Se convirtió en un mundo muy oscuro y triste para mí", relató Bynes a la revista Paper, luego de contar cómo su obsesión por mantener una figura delgada acabó por hacerla caer en la adicción al Adderall, una pastilla que comenzó a ingerir tras saber que uno de sus efectos secundarios era la pérdida de apetito y luego de fingir tener Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad para obtenerla.

Amanda Bynes confesó la depresión que sufrió tras verse caracterizada como un niño en la película She's the man, lo cual sería solo el comienzo de sus problemas derivados de su lucha por alcanzar el cánon de belleza que quería.

Cuando salió la película y la vi, entré en una profunda depresión durante 4-6 meses porque no me gustaba cómo me veía cuando era un niño. Nunca le dije eso a nadie… Realmente fue una bofetada", recuerda Amanda.

La búsqueda de ese ideal de belleza y la adicción a las drogas llevaron a Amanda a no poder continuar su carrera, a abandonar la actuación al no gustarle su trabajo y después pensar que su vida no tenía "propósito".

Finalmente, su constante condición de consumir drogas llevó a la actriz a ser autora de escandalosos mensajes compartidos en redes sociales, algo de lo que se arrepiente profundamente.