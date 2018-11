"He tenido amenazas": Mauricio Clark de la polémica sobre que ya no es gay

Ciudad de México.- Luego de atravesar por difíciles momentos al enfrentarse a sus adicciones y al haber vivido dos intentos de arrebatarse él mismo la vida, Mauricio Clark se ha visto envuelto en polémica debido a una entrevista en la que expuso que la homosexualidad formaba parte de su pasado y que no se negaba a la idea de compartir su vida al lado de una compañera.

Meses después de dichas declaraciones, Mauricio Clark ha hablado con el diario El Universal sobre la controversia y todo lo que le ha pasado desde que se generó el revuelo.

Yo di una entrevista en donde lo único que dije fue que no quería tener pareja por el momento, pero que si en un futuro papá Dios me mandaba a una compañera de vida estaba bien, y si no, pues no pasaba nada. Cuando dije compañera de suscitó el despapaye. Porque lo único que respondí fue: si me preguntas por mi homosexualidad, te puedo decir que es parte de mi pasado. No dije nada más", inició el exconductor.

Mauricio externó que varios colegas no se preocuparon por contactarlo y conocer más a fondo sus declaraciones, sino que en cambio se especuló de forma errónea que a lo que él se refería era que la homosexualidad "era una enfermedad" o algo de lo que se había curado, lo cual derivó en una gran molestia de parte de la comunidad LGBTTI.

He tenido amenazas de ser golpeado y de muerte de parte de la comunidad LGBTTI, y mi impresión es que la misma comunidad LGBTTI, con la cual no tengo ningún problema porque tengo muchos amigos homosexuales a los que quiero y amo, es la que me discrimina".

Quizá no me preguntaron más, pero yo la parte de la homosexualidad la tengo resuelta desde hace año y medio, se suscitó hace tres meses por la entrevista que me hicieron", expuso Mauricio Clark.

El comunicador aseguró que la polémica ha dado paso a que pierda algunos trabajos, sin embargo destaca que lo que ha expuesto es lo que piensa y el resultado de sus propias experiencias.

Clark también resaltó que durante su vida se ha topado con amigos que lo han acercado a Dios, al igual que guías espirituales como Yuri y su esposo Rodrigo, quienes dice, fueron los que impidieron su segundo intento de quitarse la vida.

Finalmente, Mauricio Clark aclaró al medio a qué se refiere cuando indica que la homosexualidad es una moda y que la misma ya forma parte de su pasado, declaración por la que ha sido muy criticado:

Es parte de un estereotipo y muchos medios de comunicación, incluyéndome, fuimos irresponsables y tuvimos falta de objetividad porque como medios tenemos el poder del controlar al público y decirle qué tiene que hacer. Hemos llevado al público a un consumismo y materialismo tan atroz por querer vender que los medios te dicen cómo vestir y crear estereotipos. Por eso me atrevo a decir que la homosexualidad es un estereotipo.