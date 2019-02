"He tenido mis roces": Andrea Legarreta admite diferencias con Galilea Montijo

Ciudad de México.- A pesar de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo han declarado en distintas ocasiones que mantienen una relación muy cercana y cordial como compañeras del programa Hoy, la esposa de Erik Rubín se sinceró y reveló que si ha tenido diferencias con ella.

Durante la entrevista que brindó en una sección del matutino, Legarreta contó:

He tenido mis roces y he tenido mis momentos complicados, pero por ejemplo pleitos así fuertes con Gali, como la gente ha inventado, no. Diferencias de opiniones sí, o que a veces tratan incluso de enfrentarnos y de ponernos (en contra), pero mi amor por ella puede más que todo lo que hayamos vivido”.