Héctor Bonilla revela estar en tratamiento por cáncer de riñón

Ciudad de México.- Con tranquilidad y confianza en los tratamientos que recibe para combatir la enfermedad, Héctor Bonilla reveló al programa Ventaneando que padece cáncer de riñón, una difícil situación que no le ha impedido continuar sus proyectos profesionales.

Tengo cáncer en el riñón derecho, estoy en tratamiento. Hace un mes en Nutrición (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición) en el chequeo que me hizo la doctora, porque me hace un chequeo terminando cada mes, me dice que voy muy bien y la expectativa es ver qué pasa después de los cuatro meses que dura el tratamiento. En eso estoy”, explicó el actor, además de indicar que es sometido a dichos tratamientos de forma periódica.