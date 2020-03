¿Héctor Suárez está contagiado de coronavirus? Su hermano aclara esto

Ciudad de México.- En una entrevista con Venga la Alegría, Gustavo Suárez aclaró los rumores que existen en torno a la salud de su hermano Héctor Suárez, ya que surgió la versión de un supuesto contagio de Covid-19.

Definitivamente no, no estaría yo con él. Si estuviera infectado él o yo, no estaríamos juntos, inclusive, su esposa. No tiene ningún problema de esa índole", indicó.