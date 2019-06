Héctor Suárez sobre el cáncer: "Yo era desm..., esto es una factura del tiempo"

Ciudad de México.- Héctor Suárez reapareció y habló para las cámaras acerca de la enfermedad mortal que padece: Cáncer.

El actor acaba de someterse a una operación en la que le retirarán la vejiga y la próstata debido al padecimiento, y por el cual estuvo internado varias semanas en un hospital de la ciudad de México.

Además de los órganos ya mencionados, Suárez suma otra complicación.

Mi riñón izquierdo que ya en este momento no me quiere funcionar, le he pedido perdón”, confesó.