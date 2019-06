Hemsworth asegura que casi estuvo en la quiebra antes de personificar a 'Thor'

Estados Unidos.- El actor, Chris Hemsworth, confesó a través de una entrevista para Variety, que estuvo a punto de ‘sumergirse’ en una crisis financiera antes de personificar al superhéroe Thor.

El australiano aseguró que decidió actuar por el amor al cine, aunque que la profesión no le dejaba mucho dinero, mientras se encontraba deseoso por ayudar a sus padres para pagar su casa.

Quería pagar su casa, inicialmente. Ese fue mi tipo de cosas", mencionó.

El histrión aseguró que buscó durante 10 años poder conseguir papeles más importantes en Los Ángeles, en películas como G.I. Joe: The Rise of the Cobra y Wolverine X-Men.

Me estaba quedando sin dinero. Pero si hubiera interpretado alguno de esos personajes, no habría podido interpretar a Thor", dijo.

Chris Hemsworth, aseguró que después de que interpretó a Thor en los Vengadores, este se sintió en casa, además de que aseguró que sus finanzas fueron algo mejoradas, motivo por el cual en la actualidad decidió retirarse del cine en lo que resta del año con el fin de pasar más tiempo con sus hijos.