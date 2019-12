Henry Cavill desconoce de la existencia de un Snyder Cut de 'Justice League'

Estados Unidos.- El reconocido actor, Henry Cavill, famoso por interpretar a Superman en las últimas películas de DC y que se encuentra dándole vida al brujo Geralt en The Witcher de Netflix, confesó que desconoce si el Snyder Cut exista.

No he visto ningún corte de Snyder, no sé si existe algo que sea un corte de Snyder", mencionó Cavill en una converación con FOX 5.

Estoy seguro de que hay material que probablemente se ha armado a lo largo de los años. Siempre me resulta interesante ver cómo resultan esas cosas, pero eso es en gran medida un capítulo de mi pasado, preferiría hablar sobre lo que sucederá en el futuro", agregó el actor.

Esto resulta extraño, debido a que muchos actores de protagonizaron la cinta de Justice League, mencionan que el Snyder Cut existe, tal es el caso de Ben Affleck y Gal Gadot.

No obstante, se reveló de manera oficial que no hay ningún plan para lanzar el Snyder Cut debido a que no tuvo el éxito comercial esperado y que sería muy costoso para la compañía.