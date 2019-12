Henry Cavill dice que podría regresar como 'Superman' luego de 'The Witcher'

Estados Unidos.- Estamos a menos de 24 horas para que la serie original de Netflix se estrene en su catálogo, The Witcher, llegará este 20 de diciembre para los amantes del Lobo Blanco, Geralt de Rivia, no obstante, su actor protagonista, Henry Cavill, mencionó en una entrevista que este programa, no sería un impedimento para seguir con su rol del superhéroe más reconocido de DC, Superman.

En una conversación en Radio Times, Cavill, fue cuestionado sobre si hará más películas del superhéroe con capa roja, así mismo, él mencionó que está abierto y entusiasmado por regresar a interpretar a Kal-El.

Pero por el momento, habrá que esperar, porque una segunda temporada de The Witcher ya ha sido confirmada, y esto supondría más trabajo para Henry.