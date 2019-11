Henry Cavill fue rechazado para importante papel ¿por estar gordo?

Estados Unidos.- El guapo actor, Henry Cavill, reveló a la revista Men's Health que fue rechazado para personificar al famoso espía, 'James Bond', debido a que el director de la cinta considero que estaba algo "gordo" para interpretar el personaje.

Recuerdo que el director, Martin Campbell, dijo: 'Parece un poco gordito allí, Henry'. No sabía cómo entrenar o hacer dieta. Y me alegro de que Martin haya dicho algo, porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar", confesó Henry.