Hermana de Kate del Castillo: "En nuestra familia no hay ninguna Sarita"

Ciudad de México.- Veronica del Castillo asegura que a diferencia de muchas familias donde los bienes materiales son la causa de múltiples conflictos entre sus integrantes, su caso es distinto, sobre todo, por la generosidad de Kate del Castillo.

La conductora aseguro en entrevista para Ventanenado, que si sus padres llegaran a faltar, ellos ya han dejado todo en orden para no generar problemas después de su partida.

Incluso asegura, que a diferencia de lo que se ha visto últimamente con otros famosos, ellas han hablado con su papá, Don Erick de Castillo, para que esté tranquilo porque ellas cuidarían de su mamá si él llegara a faltar.

Mas bien la preocupación más grande de mi papá es que va a ser de mi mamá cuando el falte no?, le digo "no te preocupes, que aunque en todas las familias hay una ‘Sarita’, aquí no hay ‘Sarita’… entonces no te preocupes que vamos a ver por ella y todo va a estar muy del cuidado y protegida hasta el final, tu no te preocupes”.