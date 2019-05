Hermana de Thalía habla del día que se salvó de morir: "Caí muerta en el baño"

Ciudad de México.- Federica Sodi, hermana de Thalía, reveló durante una entrevista a diversos medios que un padecimiento hereditario estuvo a punto de arrebatarle la vida.

Yo tuve un evento donde yo caí muerta en el baño de mi casa se me cerró la glotis, les estoy hablando de hace como 18 años y ahí fue donde realmente supe que tenía yo angioedema...” relató la hermana de la cantante mexicana.

De la misma forma, Federica confesó que este padecimiento no solo la aqueja a ella en su familia, pues otra de sus hermanas lo padece.

Gracias a Dios la libré porque fue el que me sacó, porque no estaba yo en ningún lado no vivía con nadie. Tengo una hermana la artista Gaby, que de pronto a veces su labio, que de pronto a veces su ceja, pero así de que nosotros supiéramos la verdad no...”, agregó.