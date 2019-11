Hermano de Chris Evans revela un oscuro secreto de su infancia

Estados Unidos.- Chris Evans, junto a su hermano Scott quien también es actor, asistieron al programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde dejaron al publico sorprendido.

Scott no tuvo problema alguno en revelar un secreto familiar ante todo el mundo, y el actor de 36 años reveló un accidente que tuvo con su padre a la edad de 8 o 9 años.

Mi padre me empujó contra una mesita de café y me abrí la cabeza, terminé necesitando puntos. Era como la escena de un crimen y Chris estaba como 'por favor, no digas nada', así que conté que me había caído", relató Scott Evans.