Hermano de Demián Bichir tras muerte de su esposa: "Admiro su fortaleza"

Ciudad de México.- Luego de que el propio Demián Bichir confirmara que su esposa Stefanie Sherk se quitó la vida, su hermano Odiseo manifestó la admiración y cariño que siente él.

Me ha ocurrido que mientras recurro a él encuentro más motivos para admirarlo, para reconocer su fortaleza de espíritu, su carácter, su temple, su amor a la vida y no he podido estar con él por obvias razones, estamos toda la familia ocupados y así es esto”.