Hermano de 'La Guzmán': "Lo que digan las chamacas en redes no me importa"

Ciudad de México.- Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, habló de la controversia que existe en torno a su sobrina Frida Sofía y Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel.

El hermano de Alejandra Guzmán aseguró que más allá del altercado entre las jóvenes integrantes de su familia, lo que más le importa es la salud de su madre.

Los problemas familiares son los problemas de salud de mi mamá no le que anden diciendo las chamacas en las redes, a mí me tiene sin cuidado lo que digan, pues mira, se pelearan o no se pelearan, pues así son las chamacas”, explicó.