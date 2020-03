Hermano de Rocío Dúrcal no asistiría a misa de la cantante por ¿coronavirus?

Ciudad de México.- Este miércoles, la cantante, Rocío Dúrcal, cumplió 14 años de su fallecimiento, por lo que como cada año se le programó una misa, la cual no pudo realizarse por motivos de la pandemia de coronavirus.

Fue el hermano de la intérprete, Arturo de las Heras, quien dijo que no asistiría, pues su médico le recomendó no exponerse por lo que tuvo que ausentarse de antemano.

No se va a cancelar, quien quiera puede ir, pero en mi caso concreto que me acaban de operar del corazón apenas hace tres semanas, yo sí no puedo asistir. El doctor me ha dicho que no tengo porqué correr riesgos de ese tipo”, dijo.