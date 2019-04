Hermanos Russo descansarán de las cintas de superhéroes tras 'Endgame'

Los Ángeles, EU.- Avengers: Endgame marcará el final del camino para los hermanos Russo y el universo cinematográfico de Marvel (UCM). Por ahora. Joe y Anthony Russo tomarán un merecido descanso del género de superhéroes por un momento y no tienen planes adicionales para trabajar con Marvel Studios a corto plazo, aunque eso podría cambiar en el futuro.

El dúo de directores ha estado dedicando una gran parte de sus vidas durante los últimos 5 años al UCM, comenzando con el Capitán América: El Soldado de Invierno.

Cuando se les preguntó sobre el regreso para un poco más de locura de MCU después de Avengers: Endgame , Anthony Russo y Joe Russo creen que es hora de descansar. Los últimos 2 años han sido una época muy ocupada para los directores con Infinity War y Endgame , que a menudo tienen producciones superpuestas y sesiones de edición de maratón con los reportajes esporádicos también. Anthony Russo tenía esto que decir sobre su futuro MCU.

Es nuestro Juego Final , al menos por ahora. No tenemos ningún plan por ahora para hacer más películas de Marvel ... Ciertamente puede surgir en el futuro en algún momento. Tenemos una relación de trabajo maravillosa con (Marvel Studios) y una gran pasión por lo que están haciendo ".

Es difícil ver algo más allá de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home en este momento, pero podría haber algún espacio para que los hermanos Russo regresen en la misteriosa fase 4 de MCU, que está lista para comenzar después de Far From Home.

Se espera que el jefe de los Estudios Marvel, Kevin Feige, dé una actualización de la Fase 4 en la Comic-Con de San Diego de este verano , pero parece muy poco probable que veamos un anuncio de los hermanos Russo que pronto, si es que lo hace. Por ahora, las cosas se están dejando abiertas.

Si bien los hermanos Russo terminaron con MCU en el futuro inmediato, no han terminado de trabajar con algunos de los actores involucrados en esas películas.

El trailer recientemente lanzado para 21 Bridges presenta a la estrella de Black Panther Chadwick Boseman y los Russos están a bordo como productores en ese proyecto en particular. En cuanto a la dirección, los hermanos se están preparando para comenzar la producción este verano con otra cara familiar.