Hija de Carmen Muñoz no puede hablar con participantes de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- El actor Juan Ángel Esparza, esposo de la conductora del programa Enamorándonos, Carmen Muñoz, según informó TV Notas, le tiene prohibido a la hija de ambos que mantenga cualquier tipo de contacto con los participantes de este show de TV Azteca.

Según la revista, su fuente asegura que el actor cuando lleva a la niña hacia el set de grabaciones, para visitar o simplemente acompañar a su mamá, la menor en una de sus escapadas le ha confesado a alguno de los partícipes que su papá no la deja acercarse a ellos, situación que sorprendió enormemente a estos.

Por más ganas que la niña tiene de acercarse a alguno de ellos y platicar, simplemente se queda con las ganas o de plano lo hace a escondidas, pues no quiere tener problemas con su papá, pero todo parece indicar que la propia Carmen ni enterada está de la situación”, señaló la revista.

De igual forma, el informante de TV Notas comentó que la conductora no está ni enterada de la situación, pues una vez finalizan las tomas ella se retira al lado de su familia sin saber si su hija convive o no con los demás, ya que solo se dedica a trabajar y no se fija lo que sucede.