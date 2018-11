Hija de Diego Luna se pinta el cabello y lo mete en aprietos

Ciudad de México.- Como pocas veces, Diego Luna decidió contar una de las recientes anécdotas que vivió como padre, luego de que su hija Fiona decidiera pintarse el cabello y le mintió sobre el permiso que aparentemente tenía de la escuela donde estudia.

Durante una conferencia de prensa en la FIL, el actor mexicano recordó como su retoño le sugirió sobornar a las autoridades del instituto al que acude con tal de no ser reprendida por cambiar el tono de su cabello a morado, y la reacción que él tuvo ante esta idea.

El otro día me pasó una cosa: mi hija se pintó el pelo de color morado y yo siempre le pregunté si había preguntado en la escuela, y me dijo sí, y dije ¡va!... Pues no, no había preguntado en la escuela y me hablaron de la escuela, pero lo más interesante es que cuando iba hacía allá mi hija me dijo: Oye, ¿y no le puedes apoyar con algo?, te prometo que, o sea, nunca me ha visto dar una mordida, sí me pregunté: ¿de dónde carajos viene esto y por qué mi hija me presenta esto como una solución viable?, y lo decía con plena convicción, esto va a funcionar”, contó Luna.