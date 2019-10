Hija de 'El Chapo' Guzmán habla sobre la detención de Ovidio Guzmán

Ciudad de México.- Rosa Isela Guzmán, hija de 'El Chapo', recientemente ofreció una entrevista en la cual habló sobre la detención de su hermano, Ovidio Guzmán, y agradeció a AMLO la decisión de dejarlo libre ya que ella asegura que él "es un buen muchacho".

Él no tiene nada que ver, él es un buen muchacho igual que todos, que se la pasa trabajando, haciendo y viviendo una vida normal, es como yo que estoy trabajando y vienen y me detienen aquí o me detienen en la calle, es lo mismo", expresó Rosa Isela.

La hija del capo aseguró que su hermano trabaja como todos, sin embargo, por más que se le preguntó a que se dedicaba no ofrecía respuesta y solo señalaba que: "trabaja como todos", mientras sonreía, de igual manera se le cuestionó el porque el Cartel de Sinaloa defendió a Ovidio cuando fue capturado a lo que respondió:

Porque quieren mucho a mi hermano, porque la gente ya está enfadada, quieren mucho a mi papá, quieren mucho a mis hermanos, porque no son malos muchachos, son buenos muchachos, porque no sé si te has fijado, pero cuando Culiacán se inunda o las rancherías están inundadas ellos son los que van y aportan, tengo entendido que colchones con ropa, con cosas y siempre han ayudado, así que pues malos no son", aseguró.