Hija de Geraldine Bazán sorprende en redes al debutar como youtuber

Ciudad de México.- La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto sorprendió a las redes sociales al decidir seguir el ejemplo de su madre y debutar como youtuber.

Elissa Marie apareció en el canal de Geraldine para crear conciencia social y hablar del calentamiento global y contaminación.

Elissa se adueñó de mi canal en esta ocasión, me dijo: ‘mamá, grabé una exposición’, exposición con el tema que eligió para el colegio que fue calentamiento global y contaminación, primero empezó como un ensayo, pero luego lo quiso compartir, no me queda más que invitarlos a que lo vean", expresó la orgullosa madre.