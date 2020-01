Hija de 'Iron Man' enamora en redes al jugar con escudo del 'Capitán América'

Estados Unidos.- La joven actriz Lexi Rabe, quien interpretó a 'Morgan Stark' en Avengers: Endgame, realizó una divertida publicación en redes sociales.

Durante una de las escenas del filme, 'Tony' le regresa al 'Capitán América' su escudo bajo la excusa de que si no lo saca de su cochera, su hija lo utilizará como trineo

Fue así que la hija de 'Iron Man' y 'Pepper Potts' compartió en su cuenta oficial de Instagram que tienen el escudo del Primer Vengador, el cual usa para jugar en la nieve.

Acompañado de los hasthags 'Dont Tell My Dad' (No le digan a mi papá) y 'Uncle Cap's Shield' (Escudo del tio Cap), la pequeña actriz de 7 años hizó una increíble publicación.

Lo siento papá. Nunca voy a regresar esto. Lo siento tío Cap pero esto es simplemente divertido", dijo Lexi en una segunda publicación.