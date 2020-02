Hija de Jenni Rivera responde a críticas por su atuendo en Premio lo Nuestro

Estados Unidos.- Luego de las diversas críticas que tuvo que afrontar por el atuendo que lució en Premio Lo Nuestro, Jenicka López, hija de Jenni Rivera, respondió a sus detractores con certero mensaje.

En una entrevista con Chisme no like, la hermana de Chiquis Rivera declaró que no toma importancia a estas situaciones, pues aseguró que ella se sentía bien.

Quería hacer algo diferente, me sentía bien, no me importa si no les gustó mi 'outfit'", afirmó la blogger.

De igual manera, Jenicka expresó que a pesar de que los ataques le llegaron a afectar, se considera una persona segura de sí misma.

Puede ver la declaración de Jenicka a partir del minuto 6:53.