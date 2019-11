Hija de José José confirma que su viuda sí lo envenenó: "Por eso se separaron"

Ciudad de México.- Luego de que una íntima amiga de José José revelara que Sara Salazar, ahora viuda del cantante, intentó envenenar al 'Príncipe de la Canción', es ahora su hija Marysol Sosa quien confirma estar versión.

En entrevista para el programa Sale el Sol, la también hija de Anel Noreña confesó:

De la misma forma, Marysol reveló que, aunque ella trató de ayudar a su padre, el intérprete decidió resolver esta situación a su manera.

Era algo que ya sabía, personalmente yo ya sabía anteriormente y se han destapado tantas coladeras por así decirlo, que yo estoy agradecida con el cielo porque no creas que nos hemos dedicado a (pedirle a la gente) ‘ya salgan a decir la verdad’, no, finalmente en un momento dado, mucha gente se le acercó a mi propio padre para decirle muchas cosas de su señora, el hecho de que mi padre no haya accionado, él tendrá sus razones y siempre las tendrá".