Hija de Luke Perry comparte emotiva carta tras la muerte del actor

Washington, EU.- La imprevista muerte de Luke Perry ha conmovido al mundo entero, pero sobre todo a sus seres queridos, quienes no contaban con que un infarto cerebral le arrebatara la vida al actor de 52 años.

Una de las más consternadas es la hija menor del que fuera protagonista de la serie Beverly Hills 90210, Sophie Perry, quien a través de las redes sociales externó sus sentimientos y reveló cómo se siente tras la lamentable pérdida.

En la última semana me han pasado muchas cosas. Todo está sucediendo muy rápido. Regresé de Malawi justo a tiempo para estar aquí con mi familia, y en las últimas 24 horas he recibido una cantidad abrumadora de amor y apoyo. No puedo responder de manera individual a los cientos de mensajes hermosos y sinceros, pero los veo y los aprecio por enviar lo más positivo hacia mi familia y hacia mí. No estoy realmente segura de qué decir o hacer en esta situación, es algo que nunca me esperé y que me ha dado una lección sobre cómo manejarlo, especialmente cuando todo sucede en el ojo público. Así que (tengan paciencia conmigo) y sepan que estoy agradecida por todo el amor. Solo eso, estar agradecida en silencio”, expresó.