Hija de Lupillo Rivera relata cómo fue el proceso de divorcio de sus padres

Ciudad de México.- La hija del cantante, Lupillo Rivera, Lupita mejor conocida como Karizma Rivera en YouTube, habló sobre como fue el proceso de separación entre sus padres, al asegurar que esta por poco cancelaba su fiesta.

Hace un año pasé por algo que ningún niño quisiera pasar en la vida, ni pensarlo. Mis padres se divorciaron. Cuando te enteras sientes como el mundo se te cae encima. Yo sentí que no iba a tener una quinceañera (fiesta). Me metí eso en mi cabeza, ‘está bien, no voy a tener una, está bien, solo tendré el pastel”, confesó.