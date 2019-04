Hija de Peña revela íntimos detalles: "Mi padre está feliz, vuelve a su hogar"

Ciudad de México.- Paulina Peña, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, reveló algunos detalles de la vida de su padre a pocos meses de haber terminado su sexenio.

Muy poco se ha sabido de que hace Peña ahora que no es mandatario de México, aunque algunas veces se filtran aspectos en la red, por ejemplo, hace unos días se reveló que había gastado una fuerte suma de dinero para una cene con su supuesta novia, Tania Ruiz.

También su hija menor, Nicole Peña, reveló unas fotografías al lado de su padre, como muy pocas se ha visto, sin ropa.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, la mayor de las hijas del exmandatario mexicano contó cómo es la vida de su padre tras la separación de la actriz Angélica Rivera.

Tras ser cuestionada por diversos seguidores sobre cómo se encontraba su padre, Paulina explicó:

Por otra parte, la joven dejó en claro que no le agradan los mensajes negativos que recibe.

Claro, los prejuicios y acusaciones falsas o todo lo negativo a nadie le gustan. Pero aprendí a no engancharme porque no vale la pena, no vale ni mi tiempo ni mi energía”, reveló.