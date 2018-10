Hija de Sergio Andrade arremete contra su padre tras discurso de Trevi

Ciudad de México.- Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, hizo fuertes declaraciones sobre su padre, ya que no está satisfecha con la condena que pagó su padre en la cárcel.

La joven de 19 años aseguró en entrevista al programa Intrusos, que su padre merecía pasar más años en la cárcel por los delitos de trata de mujeres, por los que estuvo tras las rejas hace algunos años.

Castigar siete años a alguien que arruinó la vida de muchas jovencitas durante seis años o más, no creo que sea justo ", señaló Valentina.

A pesar de que Sergio Andrade no la ha buscado, ella confesó ser una persona feliz, por lo que en su corazón no cabe rencor.

No tengo ningún resentimiento porque yo no gano nada, gano frustración, gano estrés y yo no quiero eso, yo soy muy feliz", finalizó la joven.