Hija del 'Chapo' asegura que siempre ha sido víctima de insultos y ataques

Ciudad de México.- La hija del 'Chapo', Alejandrina Guzmán Salazar, denunció por medio de su cuenta de Twiiter que toda la vida ha sido víctima de insultos y ataques simplemente por llevar el apellido de uno de los narcos más buscados del mundo.

En el anuncio, Alejandrina informó que sin motivo y por seguna vez, Facebook e Instagram hackeo y cerro las cuentas de su marca de ropa, así como las de su equipo de trabajo.

Toda mi vida he recibido ataques e insultos por algo que no decidí vivir. Una vez más me veo juzgada y limitada en mi derecho de expresión y de libre ejercicio de mi profesión”

No decidí nacer donde nací, no escogí la vida que hubiera querido escoger. Simplemente nací allí y aprendí a vivir donde Dios me puso. No tomé el mismo camino que mi padre decidió tomar”

Me alejé de esto cuando pude. Sufrí el abandono y las pérdidas que esta vida conlleva. No vivo ni viviré del negocio de mi padre y no acepto ayuda”.

ATENCIÓN A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los invito a leer este comunicado de prensa, lo pueden encontrar en el siguiente link https://t.co/55vjfZTwbl — Alejandrina Guzmán Salazar (@AlejandrinaGuz) 8 de febrero de 2019

Cabe recordar que la joven es hija del primer matrimonio de Joaquín Guzmán con Alejandrina Salazár y hace unos días abrió unas cuentas en redes para promocionar su línea de ropa.