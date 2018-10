Hijas de Aarón Díaz reciben críticas por darse un beso para una fotografía

Ciudad de México.- Una gran cantidad de comentarios y críticas se ha desencadenado debido a una fotografía compartida por Lola Ponce, la cantante y esposa del actor Aarón Díaz, de sus hijas Erin y Regina.

A través de su cuenta de Instagram, la artista hizo la publicación de dos imágenes en las que las pequeñas lucen orgullosas sus atuendos propios de bailarinas de ballet. Sin embargo, una de las instantáneas fue muy criticada debido a que las niñas aparecen dándose un beso en la boca.

Bailarinas poco convencionales. Feliz sábado! Las amo mis increíbles bebés", escribió Ponce en la descripción de las fotos.

Pese a que varios internautas comentaron lo bellas que se veían Erin y Regina, muchos otros usuarios de redes sociales no estuvieron de acuerdo con la decisión de Lola Ponce y Aarón Díaz de permitir que sus hijas se besaran en la boca, así como de publicar la imagen.

"Pobres niñas, no saben lo que hacen y todavía los padres lo consienten", "beso en la boca??? No lo veo muy bien aunque sean hermanas y menos publicarla, hay mucha gente enferma que pudiera utilizar la foto con otros fines ... jamás exhibiría a mis hijos así" y "bellas y con gran talento para posar ante la cámara. Referente al beso en la boca considero no es conveniente, hay que tener precaución", fueron algunos de los comentarios que hicieron internautas.

Se reporta que, al igual que otras estrellas del entretenimiento, Aarón Díaz y Lola Ponce saludan a sus hijas con un beso en la boca, ya que no encuentran en dicha acción algo malo, sino una muestra de amor y cariño a sus pequeñas.