Hijas de Andrea Legarreta le prohíben a ella y Galilea hacer esto ¡por vergüenza!

Ciudad de México.- Contrario a otras artistas como Érika Buenfil que han revelado que es gracias a sus hijos que saben usar la plataforma digital TikTok, la conductora Andrea Legarreta reveló que sus hijas le han prohibido ingresar a la reconocida red social.

Luego de revelar en el programa Hoy una noticia en la que Itatí Cantoral contó que su hija fue la que la ayudó a realizar el reto de 'Maldita lisiada', frase popular de una de las villanas que interpretó en la pantalla chica, es que Legarreta confesó que a sus hijas no le parece la idea:

Mis hijas (me dicen) mamá por favor tú no mamá, si te encargo que tú no… y yo (les contesto) no, no te preocupes… tengo ahí como cuatro porque hace mucho, esta cuenta se llamaba Musical.ly, entonces la abrimos y hacíamos videos, o sea, todos los videos que yo tengo son de ellas chiquititas, y entonces (ahora me dicen) por favor (no)".