Hijo de Alfredo Adame y su novio hablan de su relación durante marcha LGBT

Ciudad de México.- El hijo de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, Sebastían Adame retomó su relación con Bryan Jack, con quien asistió a la marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México.

Antes del avento, distintos medios de comunicación pudieron hablar con Jack, donde aprovechó el momento para revelar con es su relación son su suego, Alfredo.

Me cae bien. Tiene su personalidad y todo, pero la verdad yo nunca he recibido un mal trato de nadie de parte de la familia de Sebastián. A mí me tratan muy bien. Casi todos los fines de semana estamos juntos", dijo Bryan.