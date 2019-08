Hijo de Bárbara Mori ya convive con su hija y presume que le compra su "ropita"

Ciudad de México.- Luego de meses de haber estado en un polémico pleito con la madre de su hija, ahora Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, reveló que ya convive con la pequeña.

El joven se mostró muy abierto con la prensa, y contrario a otras ocasiones, accedió a hablar de la relación que mantiene actualmente con su expareja, Natália Subtil y su hija Mila.

Reconociendo que antes era muy difícil poder tener contacto con su primogénita debido a la mala comunicación que tenía con la madre de la niña, el joven cantante explicó:

Sin embargo, Mayer Mori reconoció que el tiempo ha ayudado a que las cosas cambien en ese sentido y, además, aseguró que ahora él se hace cargo de los gastos escolares de la menor.

Acompañado de su actual pareja Raquel Chaves, Sergio reconoció que se encuentra totalmente enamorado y gracias a esta relación pudo cambiar su estilo de vida.

Esta belleza que me acompaña hoy es Raquel, es mi mujer. Así como me ven es ella, es su trabajo, senté cabeza, Ella me conoció hace dos años cuando aún estaba en el desm…”, afirmó.