Hijo de Derbez sobre su supuesta detención: “Era una revisión de rutina”

Ciudad de México.- Hace unos días surgió el rumor de que José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, apenas si libró una detención luego de que su chofer se pasara un alto en ciudad de México, sin embargo, salió a desmentir estos hechos.

La situación con la policía comenzó cuando el hijo del comediante regresaba de celebrar su cumpleaños 27 en un conocido restaurante de la capital, se mencionó que los oficiales tránsito lo habían tenido debido a que su conductor se pasó un semáforo en rojo.

Yo salí de El Nopalito, ya me dirigía a mi casa, iba mi chofer manejando y una patrulla nos hizo el alto; de hecho estábamos en Periférico, no había altos ni nada de ese tipo de cosas”, aseguró el actor.

José Eduardo aseguró que fueron detenidos para una simple revisión de rutina, pues en esa zona hay un incremento de delincuencia.

Yo me bajé para preguntar por qué nos estábamos tardando tanto; estaban checando las placas y que todo estuviera bien. Al final me terminé tomando fotos con los policías y todo normal, pero se hizo todo un rollo”.

Asimismo, el hijo de Eugenio señaló que no hubo prensa en su festejo debido a que cuando llegaron los periodistas ya había consumido alcohol y no quería atenderlos en ese estado.

Yo había avisado que si iba a haber prensa (que) fuera temprano, de hecho, los que llegaron temprano sí los recibí y sí hablé con ellos, pero la neta, yo ya me había echado varios tequilas y varios compañeros actores también y no me gusta tampoco atender a la prensa de esa manera”.