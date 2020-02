Hijo de Johnn Lennon es operado de emergencia por tumor en su cabeza

Estados Unidos.- Julian Lennon, hijo de John Lennon, quedó "temblando" durante una revisión de rutina pues su doctor le dijo que debía ser "operado inmediatamente" ya que en su cabeza había un tumor maligno y no podía quedarse por más tiempo ahí.

El hijo del fallecido exintegrante de los Beattles relató que toda su vida había tenido un lunar en su cabeza, por lo que no esperaba que al momento de ser examinado tuviera anomalias, algo que resultó ser la raíz del problema y por lo que fue operado de emergencia.

Su dermatologo lo envío a que se le realizaran análisis, los cuales arrojaron el aterrador resultado, tenía cáncer, el lunar pasó de ser a solo un bulto de nacimiento a un tumor maligno.

Afortunadamente la operación fue un éxito y lograron quitar toda la masa cancerigena, misma que será enviada a análisis más profundos al igual que a él para comprobar que todo este en orden.

Lennon de 56 años señaló que sintió tanto miedo que tembló, sentimiento que aún permanece con él, pero que no dejará ganar ya que su fe es fuerte.

No puedo decirte cómo me sentí, desde un momento de alegría, hasta el miedo de sentir que me puedo ir, en cualquier momento. Todavía estoy temblando por dentro ... pero mi fe es fuerte", concluyó