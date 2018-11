Hijo de José José: "Sarita ya tiene su muerte vendida a una televisora"

Ciudad de México.- José Joel ofreció una conferencia de prensa a través de su cuenta de Facebook para manifestar la gran molestia que tiene con su hermana Sarita, asegurando que la también hija de José José tiene en pésimas condiciones al cantante, vive 'a sus costillas' e inclusive esperaba su muerte cuando lo trasladó a Miami.

Tras revelarse que José Joel viajó a Estados Unidos para ver a su padre, pero el reconocido intérprete rechazó verlo, es que el también artista contó:

El día de hoy la situación está muy complicada en Miami, porque mi papá necesita medicamentos fuertes , necesita terapia certera, necesita cuidado médico y pues es inexistente . Le están dando medicamentos baratos , le están dando medicamentos genéricos porque no les alcanza, porque dicen no tener dinero, pero por otro lado hay camionetas y hay motos, lujos, es una situación en donde nos queda claro a todos que ahorita esta niña Sarita, su marido y su gente están viviendo ahorita de las costillas de José José ”.

Posteriormente, relató:

me llegan rumores, comentarios, donde esta niña está esperando que se muera mi papá para incinerarlo , con la mayor intensión de que no se pueda hacer una autopsia, se dice que ya tiene todo el numerito vendido con la televisora de allá, que si el féretro, que si el carruaje, qué sé yo”.

Asegurando que la renuencia de José José a reencontrarse con él es por su hermana Sarita, José Joel dijo:

Conjuntamente, José Joel contó la forma en que supuestamente Sarita planeaba quedarse con la fortuna de su padre.

Sarita insistía en que mi papá tenía que firmarle esto y aquello y el otro. Le decía a mi papá: ‘no tienes que firmar nada, no hay prisa de nada, no pasa absolutamente nada, y esto que te están dando a firmar es una falacia, es algo que no tienes que firmar, le estás prácticamente vendiendo tu alma al diablo, no lo hagas”.