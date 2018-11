Hijo de José José estalla: "¡Su esposa lo envenena con tóxico para ratas!"

Ciudad de México.- José Joel decidió visitar a su padre, el cantante José José, luego de que surgieran algunas especulaciones con respecto a que su hermana Sarita lo tenía secuestrado en su casa de Miami.

Lamentablemente, el artista se llevó una desagradable sorpresa, pues no pudo reencontrarse con su padre, ya que de acuerdo a los policías que lo acompañaron, 'El Príncipe de la Canción' dijo que no quería verlo.

Me dijeron que él estaba bien, que lucía delgado, pero que cuando le informaron de mi presencia, les dijo que no era bienvenido en esa casa ”, contó José Joel a una publicación mexicana.

Esta decisión hizo estallar al también hijo de Anel Noreña, quien expresó:

Asimismo, José Joel reveló que su padre comenzó a sentirse mal porque fue envenenado.

En Miami comenzó a sentirse mal y bajó mucho de peso. Le hicieron estudios de sangre y descubrieron que lo estaban envenenando, con veneno para ratas , su propia esposa, Sara. Cuando él se enteró, dijo que no iba a hacer nada y quemó los resultados. De eso es testigo Laura Núñez y, obvio, Sarita (su hermana)”, detalló.

Finalmente, José Joel subrayó que no se quedará callado y contará todo pues la salud del intérprete de Almohada está en juego.

Yo vine a investigar porque no quiero creer en la maldad de esta chamaquita. Ya no puedo seguir guardándome la verdad y decir que todo está bien para que no le dé un infarto o se vaya a morir. Es necesario que se sepa la verdad”, manifestó.