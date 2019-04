Hijo de ‘Juanga’ demandará a Muñoz por acusarlo de querer matar a su padre

Ciudad de México.- Joaquín Muñoz, quien desde el 2018 sostiene que Juan Gabriel no falleció en agosto de 2016 y que se ocultó estos últimos años tras fingir su muerte, será demandado por Iván Aguilera, hijo y único heredero del cantautor, por daño moral.

El abogado Guillermo Pous expuso en entrevista con Javier Poza que la demanda ya está preparada y que será presentada en la Ciudad de México dentro de dos semanas, una vez que concluyan las vacaciones de Semana Santa.

Como se ha de recordar, Joaquín Muñoz, quien se identifica como el exmánager de Juan Gabriel, llegó a decir que el cantautor había temido por su vida y por eso se había ocultado, ya que la esposa de Iván Aguilar, Simona Hackman, y su familia querían desaparecerlo.

El abogado Guillermo Pous hizo referencia a que Iván está cansado de las declaraciones de Joaquín Muñoz.

Más que preocuparse le molestan los señalamientos a su papá, que no lo dejen descansar, que esté diciendo que él conspiró junto con su esposa para matar al papá y que el papá huyó porque le tenía miedo, me parece sumamente delicado y poco sensible cada uno de los señalamientos que hace el señor”, indicó el licenciado.