‘Hijo de Octagón’ demanda a Exatlón: “no me han pagado el trabajo que hice”

Ciudad de México.- El Hijo de Octagón tomó la decisión de demandar al programa Exatlón de TV Azteca, donde fue participante, en reclamo de un pago que supuestamente estaba estipulado en el contrato que firmó antes de aceptar entrar al espectáculo.

Fue junto Adela Micha en su canal de youtube Saga Live, donde el luchador reveló la noticia y se mostró molesto con la conducta de los directivos de Azteca.

Salí de programa, cumplí con el programa, con el proyecto al 100 por ciento y ellos no cumplieron conmigo. A la fecha no he recibido ni un centavo, no me han pagado el trabajo que fui a hacer dentro del Exatlón. Estuve esos meses dentro del programa y no he recibido un solo peso”, declaró el luchador.